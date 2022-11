Consoles next-gen, tournois, streamers... La Flèche retrouve son salon du jeu vidéo !

Une idée de sortie dans la Sarthe pour ce week-end avec la 7ème édition du Salon du jeu vidéo de La Flèche ! L’événement retrouve ses quartiers au complexe de la Monnerie, c’est dans cet espace de 2000 mètres carrés que vont être rassemblés les fans de gaming mais aussi les novices en la matière autour de jeux en accès libre, de cosplays et autres démonstrations. L'événement fait aussi le plein d'invités notamment avec le comédien et doubleur PADG ou encore les streamers Mister Crimson et RZA. Les temps forts avec Cédric Forgeard, responsable du service accompagnement numérique au Pays Fléchois.