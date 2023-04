Consommation : que penser réellement des gourdes intelligentes qui aromatisent l'eau du robinet ?

Des entreprises telles qu'Air Up et Waterdrop, par exemple, proposent en effet des procédés intelligents pour pousser les consommateurs à boire davantage d'eau. Au programme ? Des capsules effervescentes aux goûts fruités et fleuris à glisser dans son eau ou encore des dispositifs rétro-olfactifs directement intégrés sur des gourdes et qui diffusent une odeur naturelle (comme fraise-balsamique ou encore litchi-rose, ndlr), donnant un meilleur goût à l'eau.

Alors qu'un tiers de l'eau potable en France a récemment été pointé du doigt en raison de la présence d'un résidu de pesticide appelé chlorothalonil , constatée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 68% des Français déclaraient en 2021 boire de l'eau du robinet tous les jours. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne boivent pas entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour en raison du "manque de goût". Face à ce constat, certaines marques ont décidé de mettre en avant la consommation gratuite et potable de l'eau du robinet... et de la rendre beaucoup plus fun !

Si ces solutions permettent à de nombreuses personnes de s'hydrater tout au long de la journée grâce à une eau plus ludique et savoureuse, elles ne sont pas 100% naturelles, comme le souligne Marie-Laure André, également autrice de Mon cahier objectif zéro sucre en 12 semaines, auprès du média Bien Public. "Des clientes m'en ont parlé donc je me suis penchée sur la composition de ces produits. C'est vrai qu'il n'y a pas de sucre et qu'on a des ajouts de petites vitamines, c'est très bien. Mais il y a des petits additifs, comme des acidifiants, des régulateurs d'acidité, des colorants, de la caféine, des arômes ou encore des édulcorants", explique-t-elle.

À la place, la nutritionniste suggère plutôt d'aromatiser son eau avec un peu de jus de citron, ou bien de faire infuser des aromates, comme des feuilles de menthe, de basilic ou encore des morceaux de fruits frais. "Ça, au moins, c'est 100% naturel et c'est beaucoup moins cher", confie-t-elle. En effet, le dispositif original de Air Up ciblé sur la rétro-olfaction ("un terme pour désigner la capacité à percevoir des odeurs par la bouche", explique la marque), peut être assez coûteux. La simple gourde de 650 ml est à 29,99 euros, à laquelle il faut ajouter le prix des "Pods" entre 5,99 et 8,99€ pour 3 pièces. Si l'on part du constat que l'on consomme environ 3 capsules différentes par jour, l'eau aromatisée coûte donc en moyenne entre 41,93 et 62,93 euros par semaine.

En somme, ces eaux aromatisées sont forcément meilleures qu'un soda, mais ne sont pas parfaites non plus. Ces nouveaux procédés restent tout de même des gadgets intelligents pour rendre l'eau du robinet plus attractive.