Organisée tout d’abord en Île de France, l’opération du Centre des monuments nationaux s’est étendue à toutes les régions en 2017. Cette année, 48 monuments y participent, en proposant une programmation inédite, ludique et familiale. Car l’objectif est de faire découvrir les monuments autrement.

« On va avoir des spectacles, des visites contées par le biais d’un conteur professionnel ou d’un comédien, nous précise Lise Bondu, chargée de médiation culturelle au Centre des monuments nationaux. On va avoir des visites gourmandes, sensorielles… c’est vraiment découvrir le monument par un aspect beaucoup plus centré sur l’émotion et l’imaginaire ».

L’opération cible par ailleurs les familles, pour toucher un maximum de personnes. « L’enjeu c’est vraiment de faire en sorte que le plus de monde possible découvrent ces monuments, et se rendent compte qu’ils peuvent passer un bon moment et vraiment s’amuser dans un monument », poursuit Lise Bondu. Au total, en France, 10 000 visiteurs sont attendus.

Le programme en Bourgogne-Franche-Comté

Abbaye de Cluny (71) : Les visites gourmandes les 27, 28, 29 et 30 décembre à 15h. De la cave au grenier, en passant par les jardins, parcourez le monument pour une visite ludique et gourmande à la découvrez les secrets de la nourriture des moines. La nouveauté de cette seconde édition : un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours.

Enfant (5-17 ans / 1 enfant minimum par réservation) : 8 € / Adulte (limité à 2 par enfant) : 13 €

À partir de 5 ans

Durée de la visite : 1h30

Vêtements chauds à prévoir

Réservation conseillée

Horloge Astronomique de Besançon (25) :

Au programme : La Mythologie de l'Horloge avec Emannuelle Lieby et Les contes de Dame Horloge avec Caroline Castelli.

23 décembre : 10h30 et 14h30

3 janvier : 10h30 et 14h30

Tarifs : Adultes 5 € - Gratuit pour les - de 26 ans

À partir de 7 ans

Le programme en Centre-Val de Loire

Palais Jacques Cœur de Bourges : voyagez au cœur des montagnes de l’est de l’Europe ! Les peuples tsiganes ont semé leurs histoires et leurs musiques au gré de leurs migrations. Ce spectacle intime et chaleureux nous transporte dans de lointains et nébuleux paysages, à travers deux contes traditionnels qui nous parlent d’ours, d’amour, de paix. Ce voyage s’accompagne d’une harpe, d’un saxophone, d’une contrebasse et de chants. Avec la compagnie Catguts.

28 et 29 décembre 2023 - 15h

Tarifs : Adultes : 8 €

Gratuit pour les - de 26 ans

À partir de 4 ans

Réservation obligatoire au 02 48 24 79 42

Château de Bourges : Le poisson vivait libre et heureux. Le meilleur moment de la journée pour lui était le soir. Ronde ou en croissant, la lune qui brillait dans le ciel était sa meilleure amie. Leur jeu favori : cache lune et attrape-poisson ! La fin du jour était aussi le moment où la jeune fille se préparait pour la pêche... Un conte tout en beauté et en musique. Avec la compagnie Les 3 cris.

Vendredi 29 et samedi 30 décembre 2023 - 14h et 16h

Gratuit pour les moins de 26 ans / Adulte : 8 €

À partir de 3 ans

Maison de George Sand à Nohant : A l'occasion de l'évènement "Contes et Histoires" initié par le Centre des monuments nationaux, embarquez pour un voyage à la découverte des Légendes Rustiques du Berry chères à George et Maurice Sand. Laissez-vous guider par notre belle et mystérieuse campagne berrichonne où se côtoient sangliers, biches et créatures fantastiques… Un spectacle mêlant contes, musique, chants et bruitages dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. Avec la compagnie Les 2 Lucioles.

27 et 28 décembre 2023 - 15h

Gratuit pour les - 26 ans / Adulte 8 €

À partir de 6 ans

Réservation obligatoire

Château de Fougères-sur-Bièvre / Châteaudun / Talcy : Les châteaux de Châteaudun, Fougères-sur-Bièvre et Talcy vous invitent à un voyage merveilleux à travers les contes à l’occasion des fêtes de fin d’année. Venez réchauffer vos oreilles et vos cœurs en partageant, en famille, des contes mêlant théâtre, musique et même marionnettes. De Blanche-Neige aux contes de l’hiver, les propositions seront variées et nombreuses.

Cette année, Contes & Histoires s’articule autour de l’exposition "Mon beau sapin, Noël traditionnel". Les animations seront suivies d’une douceur.

6 décembre 2023 - 6 janvier 2024

Adultes : 6 € / Gratuit pour les moins de 26 ans

Tout public

Le programme en Pays-de-la-Loire

Château d’Angers (49): Voyages extraordinaires au château d’Angers avec :

La clé amulette les 27 et 28 décembre à 15h : Deux mulots, Séraphine et Michel, quittent leur pied-à-terre et embarquent dans une aventure fantastique, avec pour seul bagage, une mystérieuse "clé amulette". Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage, ce qui se passe en chemin...Leur histoire nous est contée en mots et en musique, par deux personnages insolites et ponctuée de films d’animation : un conte musical pour toute la famille qui aborde les thématiques de la nature, de l’aventure et du rêve.

Durée : 50 min

7,50 € / 5 € pour les -18 ans

En famille, dès 6 ans

Vol 182 – Destination surprise : Les passagers du Vol 182 ont gagné leurs billets à la loterie et embarquent pour une destination surprise. Aux commandes de l’avion, la commandante de bord et sa copilote allient l’expérience de nombreuses heures de vol à l’enthousiasme des premiers voyages. Malgré cela, tout ne se passe pas comme prévu et l’avion traverse de nombreuses turbulences. Les passagers arriveront-ils à destination ?

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier 2024 - A 15h

Durée : 50 min

7,50 € / 5 € pour les -18 ans

En famille, dès 5 ans