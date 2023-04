Coolio : qu'est-ce que le fentanyl, la drogue qui a tué le rappeur ?

Le 28 septembre 2022, le rappeur américain Coolio, interprète du titre Gangsta's Paradise, sorti en 1995, décédait à l'âge de 59 ans. C'est son manager, un proche de longue date de l'artiste, qui l'avait trouvé inconscient dans la salle de bain d'un ami. Si les causes de sa mort étaient restées inconnues jusqu'à lors, le rapport des médecins légistes dévoilé ce jeudi 7 avril 2023 par le comté de Los Angeles affirme que Coolio est décédé d'une overdose de fentanyl. Le rappeur souffrait également de maladies cardiaques et d'asthme.

Qu'est-ce que le fentanyl ?

Désignée comme étant la drogue la plus mortelle aux États-Unis, le fentanyl est initialement un analgésique 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, notamment utilisé pour soulager les malades du cancer. Mais depuis quelques années, l'utilisation de cet anti-douleur a été détournée en drogue. Cet opioïde de synthèse, parfois mélangé à l’héroïne ou à la cocaïne, fait des ravages aux Etats-Unis : peu cher et extrêmement puissant, il tue une personne toutes les 7 secondes outre-Atlantique.

Près des deux tiers des 108.000 décès par overdose enregistrés en 2021 ont été provoqués par des opioïdes de synthèse comme le fentanyl. D'après les informations relayées par les centres de prévention et de contrôle des maladies américain (CDC), plus de 564.000 Américains sont morts par overdoses aux opiacés entre 1999 et 2020. Outre Coolio, le fentanyl a causé la mort d'autres célébrités telles que Prince, Michael Jackson ou encore la star de la série culte The Wire, Michael K. Williams, le 6 septembre 2021.