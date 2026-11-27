Pas de chanteur, pas de musiciens, mais un numéro un ! Dans un pays où la K-pop règne en maître, une chanson générée par intelligence artificielle vient de créer la surprise.

Intitulé The Adult I Dreamed Of, le morceau est signé Meomuru, un nom derrière lequel se cachent deux producteurs ayant utilisé Suno, une plateforme de création musicale par intelligence artificielle.

Si les deux professionnels ont eux-mêmes écrit les paroles, qui évoquent la désillusion face au passage à l'âge adulte, ils ont confié la composition et l'interprétation du morceau à l'IA.

Après avoir précisé les émotions qu'ils souhaitaient transmettre, les producteurs ont sélectionné leur version préférée parmi les différentes propositions musicales et vocales générées par Suno.

Disponible depuis juin dernier, The Adult I Dreamed Of s'est récemment hissé à la première place des écoutes sur Melon, l'une des principales plateformes de streaming musical en Corée du Sud, rapporte le media franceinfo.

Une première qui soulève de nombreuses questions quant à l'avenir de l'industrie musicale.

L'intelligence artificielle face au casse-tête des droits d'auteur

Malgré ce succès, les deux producteurs pourraient avoir bien du mal à en récolter tous les bénéfices.

La législation sud-coréenne ne reconnaît pas de droits d'auteur aux contenus générés par intelligence artificielle. La contribution humaine à l'écriture des paroles et à la sélection des propositions musicales soulève toutefois des interrogations juridiques.

À cela s'ajoute la question de la rémunération des artistes dont les œuvres ont servi à entraîner les outils de génération musicale.

Selon les estimations de professionnels du secteur rapportées par franceinfo, près d'un tiers des nouveaux morceaux mis en ligne sur les plateformes de streaming seraient désormais générés par IA.

Ils représenteraient cependant moins de 1 % des écoutes totales sur les grandes plateformes.

Si le succès de Meomuru constitue un précédent significatif, les artistes en chair et en os restent donc, pour l'heure, largement plébiscités par les auditeurs.