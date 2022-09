Cosmetic Valley : de grands enjeux pour les années à venir

Bonne nouvelle, la Cosmetic valley se porte bien ! Touchée comme beaucoup par la crise du COVID, elle note aujourd’hui une belle reprise de l’exportation, notamment vers le marché asiatique. Pour rappel, la Cosmetic Valley est une association basée à Chartres (Eure-et-Loir), qui rassemble des entreprises, chercheurs et organismes de formation dans le domaine de la cosmétique.

Cela correspond à 3200 entreprises en France, 250 000 emplois, et 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires (L’Oreal, Sisheido, Dior, LVMH, mais aussi des TPE et PME (sous-traitants, fournisseurs…)). En Centre-Val de Loire, c’est 225 entreprises, 16 600 emplois, et 4,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires.

Un manque de soutien gouvernemental

Le secteur se porte bien, la cosmétique française a toujours la côte…. Mais les professionnels du secteur ne souhaitent pas pour autant se reposer sur leurs lauriers. Car la concurrence est forte, et la filière perd des parts de marché au profit de pays asiatiques.