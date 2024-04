Les activités aquatiques sont à Aquavithal. Les activités aquatiques sont à Aquavithal.

Tous à l’eau ! Ouvert depuis quelques semaines, Aquavithal est à la croisée entre sport, bien-être et santé. Le nouveau centre installé à La Chaussée-St-Victor est une véritable parenthèse pour le corps et l’esprit avec spa, salles de sport et espace aquatique dédié à la détente (jets hydromassants, bain bouillonnant, jets épaules-cervicales).

Aquavithal, c’est aussi un grand bassin dédié aux nageurs et un autre bassin pour les activités. Ça commence dès 6 mois avec les bébés nageurs. « Plus tôt on fait travailler un bébé, plus longtemps il va garder ses réflexes. Ça donne l’habitude au bébé de s’allonger et de s’immerger sous l’eau, ce qui fait gagner du temps quand on veut apprendre à nager », détaille Jean-Pierre, responsable de la partie aquatique à Aquavithal.