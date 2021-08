COVID : la vaccination bientôt obligatoire pour les policiers ?

"J'ai dit aux syndicats de police que si nous n'obtenons pas un chiffre plus important, 90% par exemple de taux vaccinal, oui je passerai par la vaccination obligatoire", a déclaré le ministre sur franceinfo.



"Mais je joue pour l'instant le jeu de la discussion sociale et je constate que cela fonctionne, on est à plus de 70% de policiers vaccinés, c'est 10 à 15 points de plus que la population française", a dit M. Darmanin. Ces statistiques ont été estimées à partir des "remontées des chefs de service qui ont échangé avec leurs effectifs", a expliqué à l'AFP l'entourage du ministre.



Selon les dernières données disponibles, 70,6% de la population française a reçu au moins une injection et 61,8% présente désormais un schéma vaccinal complet.



M. Darmanin a ajouté sur franceinfo qu'il referait "début septembre" un point avec les syndicats de police.

"Le plus tôt possible"

"Il n'y a pas de date butoir pour atteindre ces 90% de vaccinés mais il faut que ce soit le plus tôt possible", a précisé l'entourage du ministre, soulignant que la vaccination était en "progression" chez les forces de l'ordre.



La décision de recourir ou non à l'obligation dépendra aussi de "la situation sanitaire" à l'automne, a-t-on ajouté de même source.



En raison de leur statut militaire, les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public doivent être complètement vaccinés d'ici au 15 septembre, après une décision du Service de Santé des Armées (SSA). Jusqu’à présent, l'obligation vaccinale concerne les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et maisons de retraite, les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, ainsi que les pompiers ou les ambulanciers.







(Avec AFP)