COVID : la vaccination des 5 – 11 ans ouverte en France

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a en revanche indiqué que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents « pour l'instant ». « Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel », a déclaré le ministre, précisant que sur les sites de prises de rendez-vous en ligne, la catégorie des 5-11 ans serait ouverte « dans la matinée ».

Le ministre a officialisé cette mesure après avoir « eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques ». « Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants », a-t-il souligné. « Il suffit de l'accord de l'un des deux parents, il faudra qu'un parent soit présent physiquement », a-t-il rappelé. Environ 350 centres assureront avec « un circuit particulier » la vaccination des enfants, a détaillé le ministre. La Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert lundi à la vaccination des enfants de 5 ans à 11 ans - sur la base du volontariat -, après le Comité d'éthique (CCNE) vendredi. Un ultime avis a été publié mercredi matin par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Après le début de la vaccination des 5-11 ans à risques le 15 décembre, ce sera donc bientôt au tour de l'ensemble de cette classe d'âge.

Le variant Omicron « majoritaire entre Noël et Nouvel An »

Le variant Omicron se répand « à très vive allure » en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An, a prévenu mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour qui l'épidémie pourrait « repartir en trombe ». Le variant « se rend progressivement majoritaire dans plusieurs régions de notre pays, notamment en Ile-de-France, à Paris plus particulièrement. Il devrait l'être bientôt au niveau national, probablement entre Noël et Nouvel An », a averti le porte-parole à l'issue du Conseil des ministres.

(Avec AFP)