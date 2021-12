Covid : non, de faux patients ne remplissent pas les hôpitaux

Dans le « C’est pas vrai », une question aujourd’hui : de faux malades du Covid ont-ils été payés pour remplir les hôpitaux ?

Évidemment, la réponse est non !



De nombreux internautes s’interrogent ces derniers jours. Ils suspectent les autorités de faire appel à de faux malades pour faire croire que les hôpitaux sont débordés par l’épidémie.



Les doutes sont en fait nés d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Début septembre, l’influenceuse Officialmelisa s’était filmée à l’hôpital. Elle expliquait alors (en Allemand) ne pas être malade du Covid.



Mais en aucun cas il ne s’agit de « faux patients ». La jeune femme a juste participé à un exercice réalisé dans un hôpital de Berlin. Le but était de former les soignants à un afflux de malades.