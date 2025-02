Cowboy Carter Tour : la tournée mondiale de Beyoncé passera par Paris !

Elle fera bien étape en France ! Quelques heures après l’annonce d’une nouvelle tournée, le Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour, Beyoncé a dévoilé ce lundi 3 février la liste des villes qui auront la chance d’accueillir la star. Si la plupart des concerts auront lieu aux États-Unis, deux villes européennes verront la star se produire : Londres et Paris. Ni la date, ni le nom de la salle ou du stade qui accueilleront l’événement n’ont cependant été dévoilés pour le moment.