Créer du cartilage à partir de... pommes !

Des chercheurs de l’Université de Caen auraient trouvé un moyen de créer du cartilage humain, avec des pommes.

Des chercheurs de l’Université de Caen explorent une voie aussi surprenante que prometteuse pour lutter contre l’arthrose : la fabrication de cartilage humain à partir de pommes. Cette approche innovante pourrait, à terme, apporter un réel soulagement aux millions de personnes souffrant de cette maladie articulaire chronique.

L’arthrose est une affection dégénérative qui touche les articulations et se manifeste par des douleurs persistantes, une raideur articulaire et une perte progressive de mobilité. Elle est causée par la dégradation du cartilage, ce tissu blanc et lisse situé à l’extrémité des os, qui agit comme un amortisseur et permet aux articulations de fonctionner sans friction. Avec l’âge, ce cartilage s’use naturellement, mais certains facteurs comme l’obésité, une alimentation déséquilibrée, le manque d’activité physique ou des traumatismes répétés accélèrent sa disparition.

L’équipe de chercheurs caennaise a donc cherché à recréer du cartilage en laboratoire. Dans une étude publiée dans la revue scientifique de référence Journal of Biological Engineering, ils expliquent avoir utilisé des pommes « décellularisées » comme support biologique. Ce procédé consiste à retirer toutes les cellules végétales de la pomme afin de ne conserver que sa structure, riche en cellulose. Ce squelette naturel sert ensuite de biomatériau, sur lequel sont greffées des cellules souches humaines capables de se différencier en cellules cartilagineuses.

Les résultats obtenus en laboratoire sont encourageants. Les chercheurs ont observé que les cellules souches adhéraient correctement à la structure de la pomme et se développaient de manière comparable à un cartilage naturel. Si ces observations se confirment, cette technique pourrait répondre à un problème majeur de la médecine régénérative : le manque de greffons compatibles pour réparer ou remplacer des tissus endommagés.

L’utilisation de la pomme présente en effet de nombreux avantages. Elle est peu coûteuse, largement disponible et facile à transformer. Sa structure peut être sculptée avec précision afin d’épouser la forme exacte du tissu à reconstruire. De plus, sa biocompatibilité a déjà été validée lors d’expériences in vivo, ce qui renforce l’intérêt de cette solution.