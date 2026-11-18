Une nouvelle cyberattaque de grande ampleur. Maileva, une filiale de La Poste spécialisée dans l'envoi de courriers et de documents pour le compte d'entreprises et d'organismes, a annoncé samedi avoir été victime d'une intrusion informatique. Au total, 22 millions de personnes seraient concernées par cette fuite de données. Les informations récupérées comprennent notamment des noms, des prénoms et des adresses postales.

Mais quel intérêt les pirates peuvent-ils trouver à dérober des informations qui, à première vue, ne semblent pas particulièrement confidentielles ? La réponse tient en un mot : la crédibilité.

Des arnaques beaucoup plus personnalisées

Un nom, un prénom et une adresse postale peuvent sembler anodins. Pourtant, ces informations permettent aux escrocs de personnaliser leurs tentatives de fraude. Ils peuvent notamment s'en servir pour fabriquer une fausse facture, une fausse relance de paiement ou encore un faux message censé provenir d'un organisme avec lequel la victime est en relation.

La différence est importante. Un message frauduleux envoyé au hasard peut facilement éveiller les soupçons. Mais lorsqu'il contient le véritable nom et l'adresse de son destinataire, il peut paraître beaucoup plus authentique.

Le risque ne s'arrête pas là. Les cybercriminels peuvent également croiser les informations récupérées avec d'autres données issues de précédentes fuites informatiques. Un premier fichier peut contenir une adresse postale, un autre un numéro de téléphone ou une adresse électronique. En les associant, les escrocs peuvent reconstituer un profil plus précis de leurs victimes et adapter leurs messages en conséquence.

Un véritable marché des données volées

Les pirates ne cherchent d'ailleurs pas toujours à utiliser eux-mêmes les informations dérobées. Certaines données peuvent être revendues ou échangées sur des plateformes clandestines, puis exploitées par d'autres groupes criminels spécialisés dans les escroqueries.

C'est tout l'enjeu de cette fuite : même des informations qui paraissent ordinaires peuvent devenir précieuses lorsqu'elles sont utilisées pour tromper quelqu'un. La vigilance reste donc de mise face aux courriers, SMS ou courriels inattendus, même lorsqu'ils comportent des informations personnelles exactes.