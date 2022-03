Cyclisme : le Paris-Nice de passage dans le Berry ce mardi 8 mars

Après le Tour de France l’an dernier, Vierzon accueille de nouveau une importante compétition cycliste ce mardi 8 mars. La ville donnera en effet le départ de la troisième étape de Paris-Nice. Le départ fictif aura lieu à 11h15, rue de la Société Française, avant le départ réel à 11h25 sur la D27, route de Brinay.

Les cyclistes s’élanceront alors pour 197km, direction Dun-le-Palestel, en Creuse. Le peloton quittera le Cher au bout d’une vingtaine de kilomètres pour entrer dans l’Indre, vers Reuilly. Il se dirigera vers Issoudun, Ardentes puis Gargilesse-Dampierre. Après un début d’étape assez plat, le dernier tiers de la course sera plus exigeant, avec trois côtes de troisième catégorie.

Circulation et stationnement perturbés à Vierzon

Le passage du peloton provoque quelques perturbations quant au stationnement et à la circulation en centre-ville de Vierzon, indique la municipalité. Entre ce lundi 16h et mardi 15h, « circulation et stationnement interdits parking et esplanade La Française, rue de la Société Française (depuis la rue de la Petite Vitesse jusqu’à la Place Gabriel Péri), rue Adolphe Hache et rue Bernard Palissy. »

Puis, ce mardi matin, « à partir de 8h et jusqu’à la levée du dispositif soit environ 11h30, le stationnement est interdit sur tout le parcours de la course. A partir de 10h et jusqu’à la levée du dispositif, la circulation est également interdite sur tout le parcours de la course. Toutes les voies débouchant sur le parcours de la course seront mises en impasse durant cette période. »