Cyclisme : le Tour de France bientôt de retour dans le Loiret, promet Christian Prudhomme

« Le Loiret, on l’aime beaucoup ! » : en visite ce lundi 7 février à Orléans pour présenter la deuxième étape du Paris-Nice (6 au 13 mars), Christian Prudhomme a déclaré sa flamme au département. Il faut dire que la Course au Soleil traverse régulièrement le territoire, avec des étapes à Gien et Bellegarde ces dernières années. A Orléans, en revanche, la course ne s’était plus arrêtée depuis 2012, avec une victoire au sprint du Belge Tom Boonen.

Alors que le Tour de France, lui, n’a plus fait étape dans le Loiret depuis 2010 (à Montargis avec une victoire de Mark Cavendish) et à Orléans depuis 2001 (un départ de 19ème étape), le patron de la Grande Boucle a confirmé que cette anomalie serait réparée prochainement. « Je suis bien conscient que ça fait longtemps que le Tour de France n’est pas passé par Orléans », a confié Christian Prudhomme. « On viendra dans les prochaines années avec le Tour de France dans le département du Loiret. »

D'ici 2026 ?

Si aucune date n’a été donnée, cela devrait cependant être d’ici la fin du mandat du maire Serge Grouard, en 2026. L’élu a de son côté précisé que la ville était à disposition pour accueillir une étape du Tour de France masculin comme féminin. Avec une petite préférence pour « un contre-la-montre juste avant l’arrivée alors que les trois premiers se tiennent en 20 secondes au classement général », a plaisanté Serge Grouard.

Pour patienter, Orléans accueillera déjà la deuxième étape du Paris-Nice, le 7 mars prochain. Au terme d’une étape de 159 kilomètres qui s’élancera des Yvelines, le peloton arrivera boulevard Alexandre Martin, sur les environs de 16h, après un passage par Traînou, Saint-Denis-de-l’Hôtel ou Sandillon.