Cyclisme : mais pourquoi le Tour de France part-il de l’étranger ?

C’est le grand départ du Tour de France cycliste masculin, ce samedi 29 juin ! Le peloton de 176 coureurs s’élancera de l’étranger pour la troisième année consécutive. Après Copenhague et Bilbao, l’honneur revient cette fois à la ville italienne de Florence. C’est la 26ème fois que le Tour de France part hors de l’Hexagone. La première, c’était en 1954 à Amsterdam, mais le phénomène est récurrent surtout depuis les années 1990, avec quasiment un départ sur deux depuis l’étranger.

Money, money, money...



Si le Tour de France s’élance si souvent hors de nos frontières, c’est avant tout une histoire de de gros sous. Pour l’organisateur, ASO, c’est un moyen d’attirer un nouveau public. D’autant plus que le cyclisme s’internationalise et qu’il y a de plus en plus de coureurs et d’équipes étrangères. Cela lui permet aussi de s’assurer une belle rentrée d’argent. Le Danemark, qui a organisé le Grand départ en 2022, aurait par exemple déboursé environ 6 millions d’euros.

Pour les villes, le jeu en vaut aussi la chandelle. Le Tour de France est retransmis dans 190 pays. ASO revendique 3,5 milliards de téléspectateurs sur l’ensemble de la course. Un chiffre un peu exagéré, puisqu’il s’agit d’un cumul des audiences de chaque étape, des émissions d’avant et d’après-course ou encore des résumés, selon l’économiste belge Daam Van Reeth. Des études parlent de 15 millions de téléspectateurs en moyenne par étape. Qu’importe, pour les villes, c’est autant de touristes potentiels.

Un symbole politique

Il y a aussi des raisons plus politiques ou symboliques pour ces départs à l’étranger. Les premiers grands départs à l’étranger ont accompagné la construction de l’Union Européenne dans les années 1950 et 1960. La Grande Boucle s’est aussi élancée de Berlin-Ouest en 1987, deux ans avant la chute du mur. En 2019, le départ avait été donné depuis Bruxelles pour rendre hommage à Eddy Merckx. A noter qu’après un grand départ à Lille en 2025, le peloton s’élancera de Barcelone en 2026.