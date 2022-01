Cyclisme : Paris-Nice passera par Orléans et Vierzon

La course cycliste Paris-Nice fera de nouveau étape en Centre-Val de Loire en mars prochain. Le parcours de la « Course au soleil », prévue du 6 au 13 mars, a été officiellement présenté ce mercredi 5 janvier en fin de matinée. Le départ sera donné à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines.

La deuxième étape, qui partira d'Auffargis (Yvelines), emmènera le peloton dans le Loiret, avec une arrivée prévue à Orléans le 7 mars. Un sprint est prévu à Traînou. Il y a dix ans, déjà, la course s’était arrêtée dans la cité johannique, où le Belge Tom Boonen s’était imposé au sprint. Le dernier passage dans le département, lui, est plus récent, puisque l’édition 2021 passait par Amilly et Gien.

Hasard ou pas, comme en 2012, la troisième étape s’élancera ensuite le lendemain, le 8 mars, de Vierzon, dans le Cher, direction la Creuse et Dun-le-Palestel. Le peloton passera aussi l'Indre ce jour-là, avec une côte de troisième catégorie à Eguzon. C’est en 2020 que Paris-Nice s’était arrêté pour la dernière fois dans le département, avec un contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond.

L’arrivée sera jugée à Nice le 13 mars. L’an dernier, le classement général avait été remporté par l’Allemand Maximilian Schachmann.