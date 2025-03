Damiano David annonce son premier album solo, Funny Little Fears

L’initiative était attendue, après le succès de son single Born With a Broken Heart : le chanteur italien Damiano David annonce la sortie de son premier album solo. Funny Little Fears (Drôles de petites peurs) sera disponible le 16 mai. « J'ai toujours eu peur des hauteurs, qu'à chaque moment le sol se brise sous mes pieds et qu'en une seconde, tout disparaisse », écrit celui a été révélé grâce au succès de son groupe de rock alternatif Måneskin à l’Eurovision en 2021. « J’ai eu peur de l’obscurité, d’une immensité que je ne peux pas voir ni comprendre, qui pourrait m’emporter si je ne fais pas attention où je mets les pieds. J’ai eu peur de moi-même, de demander trop, de courir après quelque chose dont je n’étais même pas sûr de vouloir. Et honnêtement, parfois, j'ai encore peur, mais je me suis écrit un manuel. J'espère que vous trouverez ça utile aussi. Je l'ai appelé Funny Little Fears. »