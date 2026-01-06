Damiano David fiancé à Dove Cameron : c'est officiel

Sur les clichés, Damiano David tient la main de sa compagne et dévoile une bague de fiançailles dorée, ornée de diamants. En légende, le chanteur évoque une année à venir prometteuse, tandis que Dove Cameron décrit ces instants comme les plus précieux de sa vie.

L’année débute sous le signe de l’amour pour Damiano David et Dove Cameron . Le couple a annoncé ce week-end s’être fiancé, mettant fin aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs mois. Les deux artistes ont partagé des photos identiques sur Instagram pour officialiser la nouvelle.

Des rumeurs persistantes depuis 2023

Les fiançailles n’ont pas vraiment surpris les fans. Le couple, qui se fréquenterait depuis 2023, avait déjà attiré l’attention lors d’un séjour à Sydney, où une bague avait été aperçue à l’annulaire gauche de l’actrice. À l’époque, ni Damiano David ni Dove Cameron n’avaient confirmé l’information.

Cette officialisation vient donc sceller une relation déjà très visible, les deux artistes n’ayant jamais caché leur complicité en public.

Depuis plusieurs mois, Damiano David et Dove Cameron multiplient les déclarations affectueuses. En octobre dernier, l’ancienne star de Disney Channel avait rendu hommage à son compagnon pour son anniversaire, évoquant deux années particulièrement heureuses à ses côtés.

De son côté, le chanteur de Måneskin, vainqueur de l’Eurovision 2021, avait lui aussi salué publiquement les qualités de sa compagne, soulignant son soutien et son talent.

Ces fiançailles confirment l’importance médiatique du duo, à la croisée de la pop américaine et du rock européen. Entre carrières musicales, projets artistiques et apparitions publiques, Damiano David et Dove Cameron forment aujourd’hui l’un des couples les plus suivis de la scène internationale.

Reste désormais à savoir si cette annonce sera suivie, à terme, d’un mariage. Pour l’instant, les deux artistes semblent surtout savourer ce nouveau chapitre.