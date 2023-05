Daniel Pennac et sa compagnie Mia s’installent au Mans

Il a signé l’une des sagas les plus fameuses et romanesques de la littérature française avec la famille Malaussène. L’écrivain Daniel Pennac risque de passer de plus en plus de temps dans la Sarthe, au Mans. Le 3 mars dernier, lui et Clara Bauer sont en effet venus inaugurer la nouvelle résidence artistique de la compagnie Mia, qu’ils ont créée ensemble en 2013.

MIA, pour Mouvement International Artistique, car le collectif, qui touche aussi bien au théâtre, à la danse, à la musique, qu’au cinéma, regroupe des artistes européens, africains, argentins ou encore indiens.

"Nous n’avons pas choisi la ville, c’est la ville qui nous a choisis"

Mais pourquoi avoir choisi la ville du Mans comme lieu de résidence ? Réponse de la cofondatrice et directrice artistique de la compagnie, Clara Bauer : « nous n’avons pas choisi la ville, c’est la ville qui nous a choisis. On a été très bien accueillis, la première fois, pour jouer dans le cadre de « Lire et faire lire », une de nos pièces théâtrales, Un amour exemplaire. Ça c’était super bien passé et on a eu un accueil formidable ».

La directrice artistique raconte qu’à l’origine, c’est l’auteur Daniel Pennac qui a aperçu ce bâtiment – une ancienne maison d’arrêt pour femmes – avant de vouloir le visiter. « On est entrés dedans, et voilà, ça va être notre nouveau nid : la maison Mia. Le lieu est magique, je ne sais pas si c’est pour toute l’Histoire qu’il renferme, les murs parlent, c’est très calme, on se sent à la campagne mais on est en centre-ville, et pour moi c’est parfait », se réjouit Clara Bauer.

Sans parler du fait que Le Mans ne soit pas loin de Paris, capitale française et lieu culturel incontournable pour la compagnie. Mais aujourd’hui, il reste encore quelques cartons dans la nouvelle résidence d’artistes, qui n’est pas encore en fonctionnement. Patience, puisque la première formation de la compagnie Mia aura lieu au théâtre des Jacobins du 19 au 21 mai prochains.