C’est le nouveau clash inattendu de ce mois de mars. La chanteuse Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg se sont vivement prises à parti lors d’une répétition de l’émission « Dans avec les Stars » il y a quelques jours. Depuis, plusieurs mains courantes ont été déposées contre l’humoriste, rendue célèbre grâce à une vidéo sur Instagram. À l’origine de ces deux procédures : Natasha St-Pier et le danseur avec qui elle travaille sur l’émission, Anthony Collette.

Tous les deux auraient décidé de se rendre dans un commissariat francilien à la suite de l’altercation, affirmant avoir peur pour leur intégrité physique, suite au comportement et aux propos qu’auraient eus l’humoriste à leur égard.

La version de Natasha St-Pier contredite

Les faits remonteraient au 31 janvier selon nos confrères du Parisien. Alors en pleines répétitions dans des studios mitoyens, Inès Reg serait allée voir Natasha St-Pier pour se plaindre du volume de la musique, bien trop élevé. S’en est suivie une altercation durant laquelle l’humoriste aurait menacé de mort la chanteuse Natasha St-Pier.

Une version contredite par le clan d’Inès Reg. Selon eux, il n’y aurait pas eu de menace de mort, et la scène aurait même été filmée. Depuis, on a aussi appris que la chanteuse canadienne aurait même été suspendue du programme durant trois jours. Elle pourrait l’être définitivement en cas de récidive. On ne saura peut-être jamais qui a raison. Ce qui est certain, c’est qu’il serait peut-être temps de prendre un peu de sérieux et de montrer autre chose qu’un comportement de collégien.