Dans l’Indre, les pompiers forcés de s’adapter au changement climatique

La sécheresse est partie pour durer en France et en particulier dans l’Indre. Avec elle, le risque d’incendie augmente. Le département connaît depuis quelques années d’importants feux de forêts ; en 2019, plus de 800 hectares étaient partis en fumée à Chalais et Lignac. En avril 2021, ce sont 150 hectares qui disparaissaient à Oulches.

L’impact du réchauffement climatique

« L’environnement naturel de l’Indre se transforme avec des périodes de sécheresses successives et nous sommes confrontés au même modèle que subissent les départements de la région PACA », explique le lieutenant-colonel Sébastien Bourdin. Ces récents incendies « ont mis en évidence des évolutions à faire rapidement en termes de moyens, d’engins adaptés, d’équipements individuels et de formation », poursuit le chef du groupement des opérations du SDIS 36.

Les pompiers du département essayent – depuis plusieurs années déjà, d’anticiper les épisodes climatiques pour identifier les besoins en hommes et en matériel.