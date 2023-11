Dans l’Yonne, Julien Wayenburg est coutelier d’art

Il a installé son atelier Couteau Thy'ga en 2018 à Domats. Julien Wayenburg, 43 ans, a toujours eu un couteau dans sa poche. « Mon père était militaire, je l’ai étais aussi, j’avais toujours des couteaux sur moi », se rappelle-t-il. Malheureusement, un accident du travail et des problèmes de dos, l’ont contraint à changer de métier : « Étant chaudronnier de formation, mon père étant aussi ébéniste, quand on allie le bois et l’acier, ça donne des couteaux ».

Julien Wayenburg a déposé deux modèles le Davik et le Domats à l’INPI. « Je cherche un label régional pour faire reconnaître le travail des couteliers de l’Yonne », ajoute-t-il. Il travaille jusqu’à cinquante essences différentes : « des bois européens, comme le chêne, l’érable sycomore, du bois exotique. J’essaie de travailler des bois régionaux, je fais des manches avec des ceps de vignes, des pommiers d’à côté de mon village, je travaille de l’os, de l’ivoire de mammouth, des matières recyclées comme des bouchons de bouteilles », énumère le coutelier.

Chaque année, il fabrique entre 80 et 100 couteaux : pliants, de cuisine, de table… Il répond aussi aux exigences du client. « J’aime discuter avec du couteau qu’il souhaite, pour quel usage. Le but c’est que chacun puisse repartir avec son couteau », dit-il.

Julien Wayenburg vend ses créations en ligne, à son atelier et sur les marchés. Il sera notamment au marché de Noël de Chablis, au caveau Gueguen.

Pour découvrir son métier, vous pouvez aussi passer une journée à ses côtés. Vous repartirez avec le couteau que vous aurez fabriqué.