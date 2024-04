Dans l’Yonne, le château de La Resle, distingué par le Michelin

C’est une nouveauté, le pendant des étoiles décernées aux restaurants. Le guide Michelin a remis début avril ces premières « clefs » à 189 établissements hôteliers. Parmi les 127 à obtenir une clef, on retrouve le château de La Resle, situé entre Auxerre et Chablis dans l’Yonne.

Johan Bouman, le propriétaire, est évidemment très heureux de cette distinction. Il gère cet établissement haut-de-gamme d’une dizaine de chambres depuis 2010. Les deux-tiers de la clientèle est étrangère. Les Parisiens représentent eux une grande partie des touristes français.

Comme pour les restaurateurs, il n’a pas vu les testeurs du Michelin. « On ne sait pas qui est venu et quand », concède-t-il. Seule certitude, le guide s’est basé sur cinq critères pour évaluer les établissements visités. « L’architecture, le design intérieur, le rapport qualité prix, l’ancrage local comme Chablis pour nous, la personnalisation de l’accueil et la qualité du service », détaille Johan Bouman.

Si le prix est prestigieux, le propriétaire du château de La Resle ne s’attend pas à un boom des réservations. « Ce n’est pas tout de suite le téléphone qui sonne avec des réservations à droite, à gauche », explique-t-il. « Les clés michelin n’ont pas la notoriété des macarons, en hôtellerie, il y a déjà toutes les plateformes donc je pense que le consommateur a déjà ses repères, ses sites pour dénicher des hôtels sympas. Michelin veut jouer aussi un rôle mais ce sera plus difficile », conclut-il.