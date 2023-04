Dans l’Yonne, les fous du volant attendus à la Gazon Cup

Le printemps est arrivé, les tondeuses ressortent. Dans l’Yonne, à Mézilles, ce ne sera pas pour couper l’herbre le 16 avril. L’association E’Puisaye organise la première Gazon Cup sur le circuit Chronovert.

« On veut s’amuser en Puisaye ! », lance Guillaume, bénévole. « L’association a pour but de redynamiser le territoire avec des événements culturels, musicaux ou encore la Gazon Cup », explique-t-il. Pour résumer, « des gens qui s’éclatent avec leur tracteur-tondeuse qu’ils utilisent différemment ».

Jusqu’à 50 km/h !

Une quarantaine d’équipages (composés de 1 à 3 pilotes) sont attendus. Deux catégories seront en course : les prototypes, c’est-à-dire des engins customisés, et les classiques avec les moteurs d’origine. Notez qu’un tracteur tondeuse peut atteindre les 50 km/h… « La seule contrainte, c’est d’avoir une coupe circuit et d’enlever la coupe pour éviter tout risque », s’amuse Guillaume.

Les inscriptions se font sur le site de l’association E’Puisaye ou bien auprès du circuit Chronovert.