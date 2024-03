Dans une étude, des chercheurs affirment que notre compréhension de l’Univers serait « erronée »

C’est une petite révolution qui pourrait se jouer en ce moment-même. Des chercheurs auraient découvert, ou plutôt réussi à affirmer, que notre compréhension de l’Univers… est erronée. Dans une publication dans The Astrophysical Journal Letters, plusieurs astronomes affirment que l’expansion de l’Univers, que l’on pensait égale dans toutes les directions, pourrait en fait être variable selon les endroits où on la calcule.

C’est un peu complexe, mais concrètement, les chercheurs ont réuni plusieurs données, dont l’observation de ce qu’ils nomment « le fond diffus cosmique » (CMB) et l’observation des céphéides, de gigantesques étoiles. Grâce à la lumière qu’elles émettent, les chercheurs sont en mesure de calculer la distance qui les séparent des céphéides. Et ainsi, d’estimer l’expansion de l’Univers.

Il faut aussi remonter un peu dans l’histoire de l’astronomie pour comprendre comment les chercheurs travaillent. Pour calculer l’expansion de l’univers, il existe une mesure définie par « la constante de Hubble ». C’est précisément cette mesure qui traduit l’expansion de notre univers. Mais cette mesure pointait jusqu’ici ce qui semblait être des erreurs de calcul, la faute à des résultats différents selon les endroits dans l’univers où les chercheurs regardaient.

L’Univers s’étend plus vite que prévu

La grande capacité du nouveau télescope James Webb, couplée aux données moins précises mais pas moins importantes de l’ancien télescope Hubble, a permis de comprendre que ces erreurs… n’étaient en fait pas des erreurs. « Une fois les erreurs de mesure annulées, ce qui reste, c’est la possibilité réelle et passionnante que nous ayons mal compris l’univers », explique ainsi Adam Riess, physicien à l’université Johns Hopkins de Baltimore, dans un communiqué de la NASA.

La conclusion est la suivante : l’Univers s’étend, on le savait, mais pas de façon homogène comme on le croyait, et surtout, il s’étendrait bien plus vite ce que l’on avait jusqu’ici affirmé selon cette étude. L’une des raisons ayant empêché cette théorie de se confirmer jusqu’ici pourrait résider dans ce que l’on appelle l’encombrement cosmique. Concrètement, ce que les chercheurs désignaient comme une matière empêchant de distinguer correctement les étoiles lors des observations. Mais grâce à James Webb, et bientôt encore plus grâce à Nancy Grace, un autre télescope en cours de développement, cet « encombrement » s’atténue et nous permet de faire ces découvertes incroyables.