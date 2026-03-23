Dark romance : quand la fiction se heurte aux limites de la loi

Jusqu’où peut aller la liberté d’expression ? Peut-on tout écrire au nom de l’art et de la fiction ? Ces questions, dignes d’un débat philosophique, s’invitent aujourd’hui dans l’actualité à travers une polémique qui secoue le monde de l’édition.

Jeudi dernier, l’association Face à l’Inceste a déposé plainte contre X pour « apologie de la pédophilie ». En cause : le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans le genre de la dark romance. L’ouvrage décrit des violences sexuelles incestueuses sur un nourrisson, avec un ton jugé par certains comme banalisant. Initialement autoédité sur Amazon, le livre a rapidement été retiré de la vente face à la controverse. De son côté, l’autrice affirme que son intention était de dénoncer la pédocriminalité, et non de la promouvoir.

Cette affaire soulève une question centrale : l’autrice risque-t-elle des sanctions ? En pratique, les premières réponses relèvent surtout du cadre administratif. En France, la liberté d’expression est un principe fondamental, mais elle connaît des limites strictes, notamment lorsqu’il s’agit de la protection des mineurs. La diffusion de contenus à caractère pornographique mettant en scène des enfants est formellement interdite.

Ainsi, même un roman présenté comme une œuvre de fiction ou appartenant à un genre spécifique comme la dark romance ne bénéficie pas d’une protection absolue. Dès lors que des passages sexualisés impliquent des mineurs, la loi peut considérer qu’une ligne rouge a été franchie. Ce principe n’est pas nouveau. En 2002, le roman Rose Bonbon de Nicolas Jones-Gorlin avait déjà été interdit à la vente par le ministère de l’Intérieur, une décision ensuite validée par le Conseil d’État au nom de la protection de l’enfance.

La plainte déposée vise avant tout à établir les responsabilités précises et à déterminer si certains éléments du livre dépassent le seuil pénal. La présence éventuelle de contenus visuels ou illustrés pourrait notamment aggraver la qualification juridique des faits.

En définitive, cette affaire rappelle une réalité essentielle : la liberté d’expression n’est pas sans limites. Lorsqu’un mineur est sexualisé, même dans un cadre fictionnel, le droit intervient pour protéger les plus vulnérables et fixer des frontières claires à la création artistique.