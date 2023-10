De moins en moins de naissances en Bourgogne-Franche-Comté

Les Français font de moins en moins de bébés. En juillet 1907 enfants sont nés en moyenne chaque jour, c’est 8,6 % de moins qu’en juillet 2022. Il s’agit du 13e mois consécutif de baisse.

En Bourgogne-Franche-Comté, sur la même période, il y a eu en moyenne 65 naissances quotidiennes. C’était 8 de plus l’an dernier. Comme le révèle l’INSEE, les naissances n’ont jamais été aussi peu nombreuses dans la région depuis l’après-guerre.

C’est en Côte-d’Or que les nouveau-nés ont été les plus nombreux en juillet 2023 (493). L’Yonne est dans le ventre-mou (220), bien devant la Nièvre toutefois, bonne dernière (114).

Parmi les explications avancées, outre le contexte économique et social, on retrouve le vieillissement de la population régionale. « La Nièvre, perd des jeunes tout en restant attractive sur les plus de 50 ans », nous expliquait au printemps David Brion, responsables d’études à l’INSEE. Dans les prochaines années, le département comme le reste de la région va même perdre en population : décès en hausse, natalité en baisse…

En 2070, la Bourgogne-Franche-Comté devrait compter un peu plus de 2,4 millions d’habitants, c’est 400 000 de moins qu’aujourd’hui.