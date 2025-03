De nouvelles chansons de Céline Dion ? L’artiste alerte sur l’intelligence artificielle

Céline Dion met en garde ses fans sur l’utilisation de sa voix pour créer des chansons grâce à l’intelligence artificielle.

C’est un phénomène qui inquiète de plus en plus les artistes : l’utilisation de leur voix, sans leur consentement, pour créer des chansons grâce à l’intelligence artificielle. Il y a quelques jours, Céline Dion a ainsi pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre en garde ses fans. « Il a été porté à notre attention que de la musique non autorisée générée par l'IA et censée contenir les performances musicales de Céline Dion, ainsi que le nom et la ressemblance, circule actuellement en ligne et entre divers fournisseurs de services numériques. Ces enregistrements sont faux et non approuvés, et ne sont pas des chansons de sa discographie officielle », écrit l’équipe de la chanteuse canadienne sur Instagram.

De nombreuses reprises avec l'IA Sur Youtube, il est en effet possible de trouver des reprises de plusieurs chansons par Céline Dion : I Will Always Love You de Whitney Houston, See You Again de Charlie Puth ou encore Hear Me Lord, un chant de gospel. Toutes ont été générées par intelligence artificielle.