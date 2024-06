De violents orages attendus cette semaine

Une semaine pluvieuse commence sur une large partie du pays. Les températures, elles, sont en hausse. Dès aujourd’hui, le mercure affichera 23 degrés à Angers, 24 à Auxerre, Bourges et Orléans, 25 à Poitiers et Châteauroux, 26 à Limoges.

Et conséquence de cette hausse des températures qui se poursuivra dans les prochains jours, des orages, parfois violents sont attendus sur une grande partie du territoire. Dès la nuit prochaine, ils remonteront de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’aux Hauts-de-France. D’importantes précipitations et de la grêle sont attendus sur le littoral atlantique et le Centre-Val de Loire.

Météo France précise : « Mardi en fin d’après-midi, une nouvelle dégradation orageuse plus marquée, avec des orages localement forts, va démarrer sur l’Aquitaine puis se décaler vers le Centre dans la nuit de mardi à mercredi et s’étendre à une large moitié ouest du pays mercredi ».