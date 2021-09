Décès de Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma

Monstre sacré du cinéma français, l’acteur Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans à son domicile parisien. « Il était très fatigué depuis quelques temps. Il s'est éteint tranquillement » a confié son avocat, maître Michel Godest. L’acteur était notamment diminué depuis un AVC en 2001.

Affectueusement surnommé « Bébel », Belmondo a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables : jeune premier dans A bout de souffle ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans Le Guignolo Professionnel, Incorrigible, Homme de Venise, As des As ou encore Magnifique, il aura durablement marqué le cinéma français, au cours d’une carrière longue de 50 ans.

Jean-Paul Belmondo avait reçu plusieurs distinctions pour l’ensemble de son œuvre, dont une Palme d’honneur à Cannes en 2011 et un Lion d’Or à Venise en 2016. Il avait également été fait Grand officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite.

(Avec AFP)