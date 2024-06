Il avait été révélé au grand public dans le film Les Douze Salopards, sorti en 1967 : l'acteur canadien Donald Sutherland est décédé à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie, annonce son fils Kiefer Sutherland ce jeudi 20 juin. Récompensé par un Oscar d'honneur en 2017, il avait joué dans des dizaines de films : M*A*S*H, Casanova, Klute ou plus récemment Hunger Games, où il incarnait le président Snow.

Dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter), son fils Kiefer écrit de lui qu'il n'était « jamais intimidé par un rôle, bon, mauvais ou laid. Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait, et on ne peut jamais demander plus que cela. Une vie bien vécue. »