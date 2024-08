Décès de l’animateur de télévision Patrice Laffont

Figure emblématique du petit écran, l’animateur de télévision Patrice Laffont est décédé ce mercredi 7 août. Âgé de 84 ans, il a succombé à un accident cardiaque dans sa maison du Vaucluse. Fils de l’éditeur Robert Laffont, il fait ses débuts à la télévision dans les années 1970, en présentant notamment l’émission Des chiffres et des lettres, à l’époque sur Antenne 2, et à la tête de laquelle il restera entre 1972 et 1989.

Dans les années 1990, il prend les rênes de deux autres émissions emblématiques du service public : Fort Boyard et Pyramide. Patrice Laffont se fait ensuite plus rare à la télévision à partir des années 2000, se contentant de l’animation de quelques émissions éphémères sur plusieurs chaînes de la TNT. Il se concentre alors sur le théâtre. Avant ses débuts à la télévision, il avait également collaboré à l'écriture de chansons pour Michel Sardou et Michel Fugain.

La ministre de la Culture Rachida Dati a rendu hommage à l’animateur sur le réseau social X, soulignant « sa bienveillance et son espièglerie qui ont enchanté des générations de téléspectateurs ».