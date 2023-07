Décès de la chanteuse franco-britannique Jane Birkin

Jane Birkin n'est plus. La chanteuse franco-britannique est décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans, selon les informations du journal Le Parisien, confirmées l'AFP. La cause de son décès n'a pas encore été dévoilée, mais l'artiste avait annulé plusieurs concerts ces derniers mois pour des raisons de santé.

Jane Birkin était certainement la plus française des artistes britanniques. Après une carrière d'actrice outre-Manche, elle est venue s'installer en France à la fin des années 1960. Elle fait la connaissance d'un certain Serge Gainsbourg sur un tournage et enregistre avec ce dernier en 1969 la sulfureuse chanson Je t'aime... Moi non plus. Gainsbourg ne sera pas uniquement son mentor, mais également son mari. Le couple donne naissance à une fille, Charlotte, en 1971, mais Birkin décide de se séparer du chanteur en 1980. Elle entame alors une relation avec le cinéaste Jacques Doillon, avec qui elle aura une fille, Lou.

Poursuivant de front ses carrières de comédienne et de chanteuse, Jane Birkin a enregistré au total une quinzaine d'albums et a joué dans environ 80 films. Elle reçoit la Victoire de la musique de l'artiste interprète féminine de l'année en 1992, et une Victoire d'Honneur en 2021, année où elle est victime d'un accident vasculaire-cérébral. Elle est également nommée plusieurs fois pour le César de la meilleure actrice.