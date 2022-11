Découvrez comment demander L’ESTA pour un séjour professionnel ou personnel aux USA d’une durée inférieure à 90 jours

Demander l’ESTA pour partir pour les USA

Le rêve américain continue d’attirer de nombreux voyageurs en quête d’aventures. Depuis toujours, les États-Unis d’Amérique séduisent avec le folklore, le cinéma hollywoodien ou les célèbres casinos de Las Vegas. Avant de se rendre dans le pays du hot dog et du hamburger, les voyageurs doivent réaliser certaines démarches administratives. En effet, pour commencer votre road-trip sur le sol américain et profiter pleinement de votre séjour, il vous faudra effectuer la demande d’ESTA pour les USA.

Qu’est-ce que l’ESTA ?

L’ESTA USA est une autorisation électronique de voyage permettant aux ressortissants de certains pays exemptés de visa de pouvoir voyager au sein des États-Unis. Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires, de vacances en famille ou d’un simple transfert de vol, vous devez effectuer la demande d'ESTA USA. Cette autorisation est valable pour les trajets en avion, en bateau ou via un véhicule par les routes. En vigueur depuis août 2008, le programme ESTA pour les États-Unis est devenu obligatoire pour tous, y compris les enfants depuis le 12 janvier 2009. Avec une durée de validité de deux ans, il vous permet d’effectuer plusieurs séjours de 90 jours maximum. En l’absence de ce document ou si ce dernier n’est plus valide, l’embarquement ou l’enregistrement pourra vous être refusé.

Comment se déroule la demande d’ESTA ?

Le but de l’ESTA USA est de limiter les entrées des voyageurs considérés comme indésirables sur le sol américain. Dès lors que vous effectuez une demande d’ESTA pour les États-Unis, vous serez évalué par le département de la Sécurité Intérieure des USA qui déterminera si vous représentez un risque pour le pays. En l’absence de risque, vous recevez une autorisation de voyage numérisée sous format PDF. Ce document ne vous sera pas demandé, en effet à travers votre numéro de passeport, il sera possible de déterminer si vous disposez d’un ESTA et s’il est valide. En général, la demande d’ESTA se fait rapidement en quelques clics. En effet, après avoir rempli le formulaire de demande, vous devrez effectuer le paiement des frais de votre ESTA USA. Une fois effectué, vous recevez ensuite votre document sur votre adresse e-mail.

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir l’ESTA USA ?

Avant de réserver votre billet d’avion et préparer vos bagages pour vos vacances en Amérique, il est essentiel de vérifier que vous disposez de l’ensemble des documents et des pièces justificatives nécessaires à l’obtention de l’autorisation de voyage. En effet, si un des critères suivants n’est pas respecté, l’accès au sol américain pourra vous être refusé.

Posséder un passeport en cours de validité,

rester 90 jours au maximum sur le sol américain,

voyager pour des raisons touristiques ou professionnelles.

Si l’ensemble de ces conditions est respecté, vous pourrez recevoir en quelques minutes votre ESTA USA. Attention, ce document ne vous permet pas d’effectuer une activité rémunérée aux États-Unis. Pour cela, il vous faudra effectuer des démarches administratives différentes.