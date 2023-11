Découvrez le nouveau single de Dua Lipa !

Elle bouscule le monde de la pop depuis 2017. Trois ans et demi après la sortie de son dernier album, Dua Lipa fait son grand retour ce vendredi avec la sortie d’Houdini, son nouveau single.

Un titre aux sonorités disco et électro réalisé en collaboration avec l’Australien Tame Impala, avec qui elle avait déjà travaillé sur la bande-originale du film Barbie sorti cet été. Houdini représente "les moments les plus légers et les plus libres" du célibat de la chanteuse. "C’est ce sentiment à 4 heures du matin lorsque la nuit touche à sa fin, que l’on est un peu en sueur mais que l’on ne veut pas que la fête se termine", explique-t-elle.

Un titre qui s’accompagne d’un clip déjà vu plus de 4 millions de fois à l’heure où ces lignes sont écrites. Dans un nouveau look aux cheveux auburn, la Britannique réalise une chorégraphie sulfureuse devant les miroirs d’une salle de danse, entourée de plusieurs danseurs.

En plus de la sortie de son single, Dua Lipa a annoncé trois évènements spéciaux à Londres hier, puis à Los Angeles le 14 novembre et à Tokyo le 20 novembre.

Néanmoins, la chanteuse de 28 ans n’a toujours pas dévoilé la date de sortie de son troisième album qui sera "toujours pop mais différents sur le plan sonore", assure-elle. Son deuxième disque, Future Nostalgia sorti en 2020, s’était écoulé à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Le prochain devrait lui aussi être promis à un avenir radieux.