Découvrez le SEFCO de Bourges : un service de formation continue universitaire ! 

"PRÈS CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO "PRÈS CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO

Les locaux de l'antenne du SEFCO à Bourges sont situé sur l'IUT de Bourges mais nous couvrons les formations universitaires de Bourges et de l'Indre, soit plus de 30 formations diplômantes universitaires.

Vous envisagez une reconversion ? Vous souhaitez réactualiser vos compétences pour dynamiser votre carrière ? Faire reconnaître vos acquis d'expérience et obtenir un diplôme ? Que vous soyez salarié, à la recherche d'un emploi ou travailleur indépendant, le Service de la formation continue (SEFCO) vous accompagne et vous oriente dans la construction de votre projet de formation.

Vous serez assistez par une chargée de mission et une assistante de formation. Elle vous aidera à formuler vos besoins en compétences, à rechercher des financements ou encore à assurer le suivi administratif et financier en amont et durant la formation. Le but est également de développer des partenariats et des projets autour de la formation professionnelle.

Plusieurs domaines de formation sont possibles : le droit, les langues, la gestion des entreprises (la comptabilité, la fiscalité, les RH, la paie), la logistique, la qualité, l'environnement, la mesure, la mécanique, la robotique, le génie civil, l'économie sociale et solidaire, l'aménagement social du territoire, la protection sociale.