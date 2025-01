Découvrez le top 10 des prénoms les plus donnés à Tours en 2024

Quels sont les prénoms les plus donnés à Tours en 2024 ?

3.548 bébés sont nés à Tours en 2024 ! C’est ce que révèle ce lundi 6 janvier la municipalité, qui en profite pour dévoiler les prénoms les plus donnés l’an dernier. Chez les filles, Ambre arrive en tête, devant Louise et Rose, deux prénoms déjà sur le podium l’an dernier. Si Olivia, Jeanne ou encore Victoire entrent le top 10, on retrouve aussi des incontournables comme Adèle, Jade ou Alma.

Le top 10 des prénoms de filles :

Ambre

Louise

Rose

Olivia

Adèle

Anna

Jade

Jeanne

Alma

Julia et Victoire

Côté garçons, Arthur revient en force cette année, devant Gabriel, déjà deuxième l’an passé. Sans doute porté par les succès du nageur français aux Jeux Olympiques l’été dernier, Léon se classe troisième. Raphaël, prénom le plus donné en 2023, doit se contenter de la 8ème place, aux côtés d’habitués comme Louis, Léo ou Maël. Adam, Ayden et Jules font leur entrée dans le top 10.

Le top 10 des prénoms de garçons :