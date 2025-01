Découvrez les albums les plus vendus en France en 2024

On connait le nom des albums les plus vendus en France en 2024 ! Le classement, établi par le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), a été dévoilé par le journal Le Parisien. Pour la deuxième année consécutive, le rappeur Werenoi est en tête des ventes. Son deuxième album, Pyramide, s’est en effet vendu à 276.900 exemplaires (les streams sont intégrés, 1.500 = une vente). Il est talonné par un autre rappeur PLK, avec Chambre 140. Le rap domine d’ailleurs le classement avec quatre artistes dans le top 10, puisque l’on retrouve également SDM (A la vie, à la mort) à la septième place et Jul (Mise à jour) à la dixième place.

Un podium 100% français

Le podium est 100% français, avec la présence d’Indochine à la troisième place, pour Babel Babel (176.700 ventes). Le groupe devance la première artiste internationale de ce classement, l’Américaine Billie Eilish, avec 173.000 ventes pour Hit Me Hard And Soft. Une seule autre artiste internationale apparait dans ce top, l’incontournable Taylor Swift, avec The Tortured Poets Department.

Vainqueur de la Star Academy, Pierre Garnier (5ème) a écoulé 172.700 exemplaires de Chaque Seconde, et devance Zaho de Sagazan. Son album La Symphonie des Eclairs est sorti en 2023, mais les ventes ont sans doute été boostées cette année par son triomphe aux Victoires de la musique et ses prestations au Festival de Cannes et aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le dernier album des Enfoirés, On a 35 ans !, arrive à la 8ème place du classement.