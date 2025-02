Découvrez qui est pressenti pour incarner Dumbledore dans la série Harry Potter !

C’est l’une des séries les plus attendues de ces prochaines années, après le succès des livres et des films de la saga : Harry Potter doit faire son retour sur petit écran. Produite par la chaîne de télévision HBO, elle est attendue d’ici 2026 ou 2027 et reprendrait l’histoire originale des livres. Ce mercredi 12 février, plusieurs médias spécialisés, comme Deadline et Variety , indiquent qu’un accord est le point d’être trouvé avec un acteur pour l’un des rôles-clés, celui d’Albus Dumbledore. John Lithgow pourrait ainsi incarner le directeur de l’école de magie Poudlard.

Cilian Murphy en Voldemort ?

Ce comédien, âgé de 79 ans, est notamment connu pour ses rôles dans les séries Dexter (Arthur Mitchell), The Crown (Winston Churchill) et 3rd Rock from the Sun (Dr Dick Solomon). Il a également fait des apparitions dans la série How I Met Your Mother (Jerry) ou dans des films comme Interstellar (Donald). HBO n’a pas souhaité confirmer l’information, alors que le nom de Mark Rylance avait circulé également ces derniers mois. Aucun nom n’a d’ailleurs été officialisé pour le moment, bien que celui de Cilian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer) soit cité pour incarner Voldemort. Paapa Essiedu est lui pressenti pour reprendre le rôle de Rogue.

A l’automne dernier, HBO avait lancé un casting à destination des enfants, pour trouver les futurs Harry, Ron et Hermione. John Lithgow serait le cinquième acteur à incarner Dumbledore à l’écran, après Richard Harris et Michael Gambon, tous les deux désormais décédés, dans la saga principale, Jude Law dans la saga dérivée Les Animaux Fantastiques, et Toby Regbo dans les sagas, lors de scènes de souvenirs.