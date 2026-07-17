"Demain nous appartient" accusée de plagier une célèbre série américaine

Depuis son lancement en 2017, Demain nous appartient s'est imposée comme l'un des rendez-vous quotidiens incontournables de TF1. Malgré une forte concurrence en ce début d'été, notamment avec les retransmissions sportives, le feuilleton continue de réunir près de deux millions de fidèles chaque soir.

Mais la nouvelle saga estivale, lancée le 13 juillet, fait davantage parler pour son scénario que pour ses rebondissements. Cette fois, plusieurs personnages quittent Sète pour séjourner dans un hôtel de luxe situé sur une île paradisiaque. Des vacances qui tournent rapidement au cauchemar après la mort mystérieuse d'un membre du personnel, ouvrant une enquête où chacun devient suspect.

Les internautes dénoncent des ressemblances troublantes

Très vite, les comparaisons avec The White Lotus ont envahi les réseaux sociaux. Pour de nombreux internautes, les similitudes sont trop nombreuses pour être une simple coïncidence : un hôtel de luxe, des vacanciers aux lourds secrets, un meurtre dès le début de l'intrigue, une atmosphère mystérieuse et même des éléments visuels rappelant la série de HBO.

La présence d'un lotus dans la bande-annonce a également alimenté les commentaires. Certains internautes ironisent en parlant d'une version française de The White Lotus, tandis que d'autres vont jusqu'à évoquer un « plagiat ». Le journaliste américain Louis Pisano s'est lui aussi amusé de ces ressemblances en se demandant si HBO et Mike White, le créateur de la série, étaient au courant.

Pour l'heure, TF1 n'a pas réagi à ces critiques. Reste que cette intrigue estivale semble remplir son objectif : faire parler d'elle. Et malgré la polémique, Demain nous appartient continue de séduire un large public, confirmant sa place parmi les feuilletons les plus suivis de la télévision française.