Lana Del Rey prépare une énorme surprise avec son prochain album

Après des mois de silence, la chanteuse est finalement sortie de sa réserve dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. Elle y explique que les nombreux changements survenus dans sa vie personnelle, notamment son mariage avec Jeremy Dufrene, ont profondément influencé son processus créatif et retardé la finalisation du disque.

Les fans de Lana Del Rey en ont désormais l'habitude : lorsqu'elle annonce un nouvel album, il faut souvent s'armer de patience. Son dixième opus ne fait pas exception. Initialement annoncé pour 2024 sous le titre Lasso, puis rebaptisé The Right Person Will Stay avant de devenir Stove , le projet a été repoussé à plusieurs reprises.

Deux albums au lieu d'un

Mais cette attente cache une surprise de taille. Lana Del Rey révèle qu'au fil de l'écriture, un deuxième album a vu le jour. Présenté comme un disque « compagnon », ce nouveau projet, provisoirement intitulé Spyda, explorera une facette plus introspective de cette période de sa vie.

Selon l'artiste, Stove représente l'œuvre qu'elle imaginait depuis le départ, tandis que ce second album est né des doutes, des remises en question et des nouveaux départs qui ont jalonné ces dernières années. Elle a également dévoilé ce qui semble être les pochettes des deux projets : un portrait fleuri pour Stove et une photo de bateau pour Spyda.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Lana Del Rey précise toutefois qu'elle a encore besoin d'« un mois » pour finaliser les deux albums avant le lancement de leur fabrication en vinyle.

En attendant, les fans peuvent déjà découvrir plusieurs morceaux qui devraient figurer sur Stove, parmi lesquels Henry, Come On, Bluebird et White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Son dernier album studio, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, était sorti en 2023.