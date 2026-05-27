Dépistage du cancer des poumons : pourquoi une phase de test ?

Un dépistage contre le cancer des poumons est en phase de test dans 5 régions françaises.

Un nouveau programme pilote de dépistage du cancer du poumon est déployé en France dans cinq régions, pour dépister de façon précoce les cancers du poumon chez les fumeurs ou anciens fumeurs de 50 à 74 ans. Ce test concerne l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la région Rhône-Alpes, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. 20 00 volontaires sont recherché.

Un dépistage qui est le bienvenu, alors que la maladie touche encore beaucoup de monde. Plus de 50 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année. Mais alors, justement, pourquoi n’y a-t-il pas eu de dépistage plus tôt ?

La réponse tient en la spécificité de la maladie et surtout à sa prise en charge. Ce dépistage n’arrive pas tard parce qu’on ne savait pas, mais parce que le cancer du poumon est un cas particulièrement difficile à transformer en programme de dépistage de masse.

Déjà parce que les scanners efficaces utilisés sont récents et coûteux. Ils n’ont été validés qu’en 2010. Donc pendant longtemps, ce n’était pas faisable de mettre en place un dépistage à grande échelle, dans un système de santé public.

De plus, le scanner peut repérer des petites anomalies, mais beaucoup ne sont pas dangereuses. Résultat : on peut inquiéter des personnes en bonne santé, multiplier des examens parfois invasifs, voire traiter des cancers qui n’auraient jamais évolué. Ce qui peut au final coûter très cher.

En clair, un dépistage n’est généralisé que s’il améliore réellement la santé de la population, sans coûter plus qu’il ne rapporte en vies sauvées et en soins évités. Cette phase de test dans les cinq régions citées plus haut servira justement à savoir si cela peut être mis en place à grande échelle, et si les services de soin sont adaptés à cela.

En attendant, le programme cible principalement les personnes à haut risque, donc essentiellement les gros fumeurs ou anciens gros fumeurs, avec une consommation tabagique importante, souvent évaluée en “paquets-années”. Donc principalement les personnes qui consommaient un paquet par jour pendant 20 ans par exemple. Vous pouvez vous inscrire sur le site https://jefaismondepistage.cancer.fr.