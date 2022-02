Présidentielle : derniers jours pour s’inscrire sur les listes électorales

J-2 pour vous inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir voter à la présidentielle en avril. Passé le 2 mars, il sera en effet trop tard. Cela concerne notamment les personnes qui ont déménagé depuis les dernières élections. Il faut s’inscrire en ligne sur service-public.fr, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Problème, si cela a l’air simple en théorie, la plateforme ne fonctionne pas toujours correctement.

« Depuis le 1er février, on a accompagné des centaines de personnes et dans presque 75% des cas, elles rencontraient des problèmes », confie Amélie Coispel animatrice chez Tous inscrits. Cette initiative vise en effet à inciter les gens à s’inscrire sur les listes et à les aider dans leur démarche. « Pour nous trouver pour payer la taxe d’habitation ou les impôts, il n’y a pas de soucis. Mais par contre pour qu’on soit inscrits sur les listes électorales, c’est à nous de nous démener », poursuit Amélie Coispel.

7 millions de mal-inscrits

On estime aujourd’hui que plus de 7 millions de personnes sont mal-inscrites, soit 15% des votants potentiels. « Ce sont des gens que le gouvernement ne va pas chercher », déplore l’animatrice de Tous inscrits. « Pour des raisons politiques : ce n’est pas l’électorat qui va voter pour eux. Ce sont souvent des jeunes ou des personnes issues des minorités et des quartiers populaires. » Amélie Coispel craint notamment que ces gens ne se rendent compte que quelques jours avant l’élection qu’il fallait s’inscrire.

Si l’option en ligne ne fonctionne pas avant mercredi, vous pouvez cependant opter pour la démarche par courrier ou en mairie. Le délai est d’ailleurs un peu plus long : vous aurez jusqu’au vendredi 4 mars pour effectuer la démarche. La plateforme Tous inscrits propose de vous aider à faire la démarche d’inscription. S’il est trop tard, pensez également à la procuration pour pouvoir voter les 10 et 24 avril à la présidentielle.