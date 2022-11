Des ambassadeurs pour promouvoir les produits de la marque C du Centre

Lancée en 2014 pour promouvoir la filière agroalimentaire régionale, la signature C du Centre est devenue l’an dernier une marque à part entière dont l’objectif est de valoriser les produits du Centre-Val de Loire. Objectif, « répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent manger sain, responsable et local, tout en soutenant l’économie régionale ». Aujourd’hui, la marque fédère 165 adhérents et 2000 produits.

Ce 24 novembre, marquait une nouvelle étape pour C du Centre. En effet, elle se dote d’ambassadeurs – des restaurateurs et des commerçants, chargés de promouvoir les productions locales. « Le consommateur est content quand il ouvre un menu de voir d’où viennent les produits, c’est dans l’air du temps », explique Sabine Brochard, gérante du restaurant Ver di Vin à Orléans. « Quelqu’un qui vient dans notre région sera satisfait de trouver des produits qu’il ne connaît pas, la labellisation engage le producteur à être propre dans sa production et nous, on s’engage à le respecter donc le consommateur s’y retrouve complétement », ajoute celle qui est aussi la présidente de l’association Les toques du Loiret. « C’est gagnant-gagnant, c’est aussi un moyen pour nous de communiquer et d’attirer de nouveaux clients », conclut-elle.

Pour être ambassadeur, commerçants et restaurateurs doivent respecter certains critères. Les premiers s’engagent notamment à travailler avec au moins cinq entreprises labellisées et proposer toute l’année au moins 10 produits référencés par la marque. Les seconds, doivent cuisiner des produits frais, de saison, locaux, confectionnés sur place mais aussi proposer une carte des boissons comportant au moins trois références C du Centre.

Fédérer toute la filière alimentaire

Pour le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, « on assiste à une montée en puissance de la marque », présente lors des salons comme FermeExpo ce mois-ci à Tours ou ce week-end au salon Gastronomie et Vins d’Orléans. Les ambassadeurs participent à « l’avenir et à la valorisation de la région » et sont selon François Bonneau, « les porte-voix d’une dynamique de production locale qui s’adresse à tous ». Comprendre aux habitants de la région mais aussi aux touristes.