Des avancées dans la lutte contre l'endométriose

Coup d’envoi ce lundi 6 mars de la 19ème semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose.

L’endométriose est une maladie gynécologique, qui touche une personne menstruée sur 10, et qui se traduit généralement par une douleur, pendant les règles, très forte, voire invalidante. Elle peut être également la cause d’infertilité dans 30 à 40% des cas d’infertilité. Longtemps, ça a été une maladie inconnue, voire ignorée, à cause d’une longue errance médicale. Si bien que beaucoup de femmes ignorent encore qu’elles sont atteintes d’endométriose. « Quand la douleur devient invalidante, dure, et oblige les femmes à un absentéisme professionnel ou scolaire, là on n’est plus dans la normalité », nous rappelle Sandrine Corbery, bénévole EndoFrance pour la région Centre.

Mais depuis peu, les choses évoluent, et dans le bon sens. En Janvier 2022, Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour sortir de l’errance médicale. « Il y a tout un axe sur l’information et la communication qui s’est mis en place. Un parcours de soin, avec la mise en place dans chaque région de France d’une filière dédiée à l’endométriose, et puis tout un travail sur la recherche ».

