À la table du petit déjeuner, vous mangez chaque matin des biscottes, du pain de mie ou encore des crackers ? Faites attention, certains de ses produits sont médiocres, à en croire la dernière enquête publiée par la CLCV.

L’Association nationale de consommateurs et d’usagers a passé à la loupe plus de 1700 produits de panifications à travers presque 150 références, mais aussi étudié l’évolution de leurs recettes sur ces cinq dernières années.

Résultat ? Plus de deux tiers des produits ont un Nutri-Score classé entre C et E, et presque 70% sont composés d’additifs. Pire : certaines références ne présenteraient même pas de Nutri-Score sur leur emballage.

Et au sujet de l’évolution des recettes, toujours d’après la CLCV, il y en a seulement un quart qui ont été améliorées.

Cependant il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. L’association assure en effet qu’il y a certains paquets de biscottes ou de crackers qui présentent bien un profil nutritionnel équilibré et sans additif.

Un chiffre pour le prouver : plus d’un tiers des produits analysés ont réduit le nombre d’additifs mais aussi l’huile de palme qu’on pouvait retrouver à l’intérieur.