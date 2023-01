Des bougies gourmandes et naturelles fabriquées à Châteauroux

La pandémie a bouleversé la vie professionnelle de beaucoup d’entre nous… Et ce n’est pas Gaëlle Brière qui nous dira le contraire ! L’Indrienne s’est lancée dans la confection de bougie parfumée début 2020 alors qu’elle était en arrêt maladie. Un loisir, pour passer le temps, auquel elle a pu s’adonner plus largement pendant le confinement.

Gaëlle créé des bougies aux allures de gâteaux, glaces et milkshakes, et aux parfums gourmands, qui séduisent alors son entourage. Sans le voir venir, l’ancienne esthéticienne a commencé à monter sa petite entreprise. « Les amis de mes amis ont voulu passer commande, nous explique Gaëlle. Donc je me suis dit, si ce n’est pas mes copines (…) il faut que je fasse les choses correctement. J’ai fait une formation sur les normes et je me suis lancée ».