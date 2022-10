Des châteaux comme vous ne les avez jamais vus !

Édifice construit au XVe siècle par un ministre du roi de France, le château du Plessis-Bourré – situé dans le Maine-et-Loire – est encore très proche de son état d’origine. Ouvert à la visite, le bâtiment est composé d’une succession de pièces meublées dans différents styles. Et la 4e édition de la Nuit des Châteaux va nous permettre de le voir sous un nouvel angle.

Visite à la bougie, musique médiévale et spectacle de feu

L’objectif, selon Cécile Marcuéÿz, la chargée de direction au château de Plessis-Bourré, est de « donner la possibilité au public de le visiter dans des conditions différentes. De nuit, ça donne une dimension tout à fait magique au lieu. Il y a quelque chose d’un peu mystérieux à la lueur des bougies. »

Car comme l’année précédente, il sera possible de visiter le château à la lueur des bougies. Mais de nombreuses activités inédites sont également au programme : « il y aura une démonstration d’un maître cirier dans la cuisine du château qui fabriquera des bougies à la manière du XIIème siècle. Ou encore un groupe de musique médiévale et un spectacle de feu pour terminer la soirée », précise Cécile Marcuéÿz. Enfin, des espaces qui ne sont pas ouverts d’habitude seront accessibles à la visite pour l’occasion, comme le bas du donjon et les combles du château.

La nuit au château du Plessis-Bourré se déroule ce samedi de 18h30 à 22h. Pensez avant à bien réserver sur le site Internet du domaine. Enfin, toujours dans le Maine-et-Loire, les châteaux de l’Épinay, de Brézé, et de la Jumellière proposent aussi des activités. Tout comme le château de Chéronne dans la Sarthe.