Des cold cases analysés par un Manceau sur sa chaîne YouTube

« Que s’est-il passé ? » C’est peut-être la question que se pose le plus Charly Frigoul à travers sa chaîne YouTube du même nom, qu’il a lancée il y a deux ans et demi. Originaire du Mans et ancien animateur de radio, l’homme de 37 ans publie sur Internet une vidéo chaque semaine sur des faits divers, des disparitions ou des crimes non-élucidés.

Biberonné à Pierre Bellemarre

Le Manceau avoue avoir « toujours été intrigué par les enquêtes criminelles, et avoir été marqué par Pierre Bellemare, qui racontait ses histoires d’une manière bien particulière, bien à lui. J’étais happé par sa façon de raconter, ça m’a donné envie. »

Comment choisit-il les enquêtes qu’il va couvrir ? En sélectionnant d’abord l’histoire qui lui parle le plus. La suite, il nous l’explique en détail : « je prends une bonne journée pour faire toutes mes recherches, Internet, podcast, vidéos, livres… pour rassembler un maximum de sources d’informations et construire un script. Puis après, celui-ci me prend une grosse journée pour tout mettre dans l’ordre. Ensuite le tournage me prend une demi-journée, et le montage un jour. Je fais tout, tout seul, de A à Z. »

L'affaire Dany Leprince

Tout récemment, Charly Frigoul s’est intéressé de près à une affaire qui l’a touché particulièrement, puisqu’elle s’est passée dans son département, la Sarthe, en 1994 : le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, plus souvent appelé « l'affaire Dany Leprince ». « Mes parents en parlaient beaucoup à l’époque, ça avait fait grand bruit dans le département. Il y a une résonnance encore plus particulière pour moi aujourd’hui », confirme l’intéressé.

Dès la création de sa chaîne YouTube, Charly Frigoul avait dans le coin de sa tête cette enquête et savait qu’il allait revenir dessus tôt ou tard. « Il y a plein de côtés énigmatiques, l’affaire laisse beaucoup de doutes. J’ai fait une vidéo complète d’une heure, en revenant de A à Z sur ce qui s’était passé, avec, en première partie, des vidéos d’archives, et, en deuxième partie, une interview de Dany Leprince, qui clame son innocence ».

Au total, la chaîne YouTube de Charly Frigoul comptabilise près de 100 vidéos, 8 millions de vues, et regroupe environ de 61.500 abonnés.